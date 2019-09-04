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Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні

Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні щонайменше до 6 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 3-6 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Додамо, 4 вересня температура повітря вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.

Нагадаємо, рятувальники випустили попередження про грози та шквали в низці областей України.

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