Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні щонайменше до 6 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 3-6 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Додамо, 4 вересня температура повітря вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.
Нагадаємо, рятувальники випустили попередження про грози та шквали в низці областей України.