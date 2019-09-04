Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине

"Согласно данным Укргидрометцентра, 3-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Добавим, 4 сентября температура воздуха днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.

Напомним, спасатели выпустили предупреждение о грозах и шквалах в ряде областей Украины.