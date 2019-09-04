Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине как минимум до 6 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Согласно данным Укргидрометцентра, 3-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Добавим, 4 сентября температура воздуха днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.
Напомним, спасатели выпустили предупреждение о грозах и шквалах в ряде областей Украины.