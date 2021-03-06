Найкращий результат: українка Джима здобула "срібло" у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Деталі

Після двох чистих вогневих рубежів Юлія Джима вийшла лідером. До фінішу українку зуміла обійти тільки представниця Норвегії Тіріль Екгофф, яка включила максимальні швидкості. Однак, друге місце - найкращий результат Джими в спринтах в історії виступів у Кубку світу, вказали у профільній федерації.

Окрім Екгофф, компанію Джимі на подіумі склала і італійка Ліза Віттоцці, яка вперше піднялася в трійку найсильніших в нинішньому сезоні. Також обійшовшись без штрафних кіл на вогневих рубежах, італійка поступилася нашій спортсменці шість секунд.

Загалом результати виглядають так:

Спринт. Жінки

1. Тіріль Екгофф (1+0) 18:48,4

2. Юлія Джима (0+0) +9,3

3. Ліза Віттоцці (0+0) +15,0

...

16. Дар'я Блашко (0+) +45,5

22. Анастасія Меркушина (0+1) +1:05,9

34. Олена Підгрушна (2+1) +1:29,2

40. Валя Семеренко (0+2) +1:45,8