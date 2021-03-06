Найкращий результат: українка Джима здобула "срібло" у спринті на етапі Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима здобула "срібло" у спринті на етапі Кубка світу у чеському Нове-Мєсто. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НОК України.
Деталі
Після двох чистих вогневих рубежів Юлія Джима вийшла лідером. До фінішу українку зуміла обійти тільки представниця Норвегії Тіріль Екгофф, яка включила максимальні швидкості. Однак, друге місце - найкращий результат Джими в спринтах в історії виступів у Кубку світу, вказали у профільній федерації.
Окрім Екгофф, компанію Джимі на подіумі склала і італійка Ліза Віттоцці, яка вперше піднялася в трійку найсильніших в нинішньому сезоні. Також обійшовшись без штрафних кіл на вогневих рубежах, італійка поступилася нашій спортсменці шість секунд.
Загалом результати виглядають так:
Спринт. Жінки
1. Тіріль Екгофф (1+0) 18:48,4
2. Юлія Джима (0+0) +9,3
3. Ліза Віттоцці (0+0) +15,0
...
16. Дар'я Блашко (0+) +45,5
22. Анастасія Меркушина (0+1) +1:05,9
34. Олена Підгрушна (2+1) +1:29,2
40. Валя Семеренко (0+2) +1:45,8