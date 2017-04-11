Найдорожчим великодній кошик буде в Києві – експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, найдорожчим великодній кошик буде у Києві, а найдешевшим — у Тернопільській області, передає УНН із посиланням на прес-службу Інституту.
“Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України”, — зазначили у прес-службі.
За даними Інституту, в Тернопільській області великодній кошик буде коштувати 478 грн. Також у західному регіоні України порівняно недорогим він буде на Волині (495 грн), у Чернівецькій (500 грн), Рівненській (507 грн) та Львівській областях (515 грн).
Водночас вартість такого ж продуктового набору на Закарпатті перевищить середню по країні і становитиме 530 грн.
Найдорожчим на заході України великодній кошик буде в Івано-Франківській області — 536 грн.
У північних областях найдешевший пасхальний набір продуктів можна буде придбати на Сумщині — він коштуватиме 486 грн. Трохи більше доведеться за нього заплатити на Житомирщині (495 грн) та Чернігівщині (501 грн).
У центрі країни найвигідніше буде купувати святкову їжу на Хмельниччині — тут великодній кошик коштуватиме 499 грн. У Кіровоградській області вартість набору продуктів до Великодня буде на рівні середнього по країні показника — 520 грн. На Вінниччині великодній кошик обійдеться у 524 грн, на Черкащині — у 532 грн, на Полтавщині — у 541 грн, на Київщині — у 567 грн.
За інформацією Інституту, середня вартість святкового кошика на сході держави буде близькою до середньої по Україні. У Донецькій та Запорізькій областях він коштуватиме майже однаково — 499 грн та 500 грн відповідно. У Харківській області за набір продуктів до святкового столу доведеться викласти 527 грн.
Найдорожчими у східному регіоні будуть великодні кошики у Луганській (542 грн) та Дніпропетровській областях (544 грн).
Вартість продуктів до Великодня на Миколаївщині трохи перевищить середній по Україні показник і становитиме 527 грн. Жителям інших південних областей — Херсонської та Одеської — доведеться заплатити 565 грн та 574 грн відповідно.
Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці — 606 грн.
Нагадаємо, як повідомив у коментарі УНН економічний експерт Юрій Гаврилечко, Великдень і травневі свята не вплинуть на курс гривні щодо долара.