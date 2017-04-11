Самой дорогой пасхальная корзина будет в Киеве – эксперты

“Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины”, — отметили в пресс-службе.

По данным Института, в Тернопольской области пасхальная корзина будет стоить 478 грн. Также в западном регионе Украины сравнительно недорогой она будет на Волыни (495 грн), в Черновицкой (500 грн), Ровенской (507 грн) и Львовской областях (515 грн).

В то же время стоимость такого же продуктового набора на Закарпатье превысит среднюю по стране и составит 530 грн.

Самой дорогой на западе Украины пасхальная корзина будет в Ивано-Франковской области — 536 грн.

В северном регионе самый дешевый пасхальный набор продуктов можно будет приобрести в Сумской области — он будет стоить 486 грн. Чуть больше придется за него заплатить в Житомирской (495 грн) и Черниговской (501 грн) областях.

В центре страны наиболее выгодно будет покупать праздничную еду в Хмельницкой области — здесь пасхальная корзина будет стоить 499 грн. В Кировоградской области стоимость набора продуктов к Пасхе будет на уровне среднего по стране показателя — 520 грн. В Винницкой области пасхальная корзина обойдется в 524 грн, в Черкасской — в 532 грн, в Полтавской — в 541 грн, в Киевской — в 567 грн.

По информации Института, стредняя стоимость праздничного корзины на востоке государства будет близкой к средней по Украине. В Донецкой и Запорожской областях она будет стоить почти одинаково — 499 грн и 500 грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к праздничному столу придется выложить 527 грн.

Самыми дорогими в восточном регионе будут пасхальные корзины в Луганской (542 грн) и Днепропетровской областях (544 грн).

Стоимость продуктов к Пасхе на Николаевщине немного превысит средний по Украине показатель и составит 527 грн. Жителям других южных областей — Херсонской и Одесской — придется заплатить 565 грн и 574 грн соответственно.

Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице — 606 грн.

Напомним, как сообщил в комментарии УНН экономический эксперт Юрий Гаврилечко, Пасха и майские праздники не повлияют на курс гривны относительно доллара.