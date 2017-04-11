Самой дорогой пасхальная корзина будет в Киеве – эксперты

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105352 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162241 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119247 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118220 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113483 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104906 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155278 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 50565 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 76954 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113902 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 30883 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 23684 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113902 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 150218 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 158754 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155276 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 154834 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112543 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122510 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129080 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129240 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133830 просмотра
Актуальное
Самой дорогой пасхальная корзина будет в Киеве – эксперты

Самой дорогой пасхальная корзина будет в Киеве – эксперты

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. По расчетам ученых из Института аграрной экономики, самой дорогой пасхальная корзина будет в Киеве, а самой дешевой  в Тернопольской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

“Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины”, — отметили в пресс-службе.

По данным Института, в Тернопольской области пасхальная корзина будет стоить 478 грн. Также в западном регионе Украины сравнительно недорогой она будет на Волыни (495 грн), в Черновицкой (500 грн), Ровенской (507 грн) и Львовской областях (515 грн).

В то же время стоимость такого же продуктового набора на Закарпатье превысит среднюю по стране и составит 530 грн.

Самой дорогой на западе Украины пасхальная корзина будет в Ивано-Франковской области — 536 грн.

В северном регионе самый дешевый пасхальный набор продуктов можно будет приобрести в Сумской области — он будет стоить 486 грн. Чуть больше придется за него заплатить в Житомирской (495 грн) и Черниговской (501 грн) областях.

В центре страны наиболее выгодно будет покупать праздничную еду в Хмельницкой области — здесь пасхальная корзина будет стоить 499 грн. В Кировоградской области стоимость набора продуктов к Пасхе будет на уровне среднего по стране показателя — 520 грн. В Винницкой области пасхальная корзина обойдется в 524 грн, в Черкасской — в 532 грн, в Полтавской — в 541 грн, в Киевской — в 567 грн.

По информации Института, стредняя стоимость праздничного корзины на востоке государства будет близкой к средней по Украине. В Донецкой и Запорожской областях она будет стоить почти одинаково — 499 грн и 500 грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к праздничному столу придется выложить 527 грн.

Самыми дорогими в восточном регионе будут пасхальные корзины в Луганской (542 грн) и Днепропетровской областях (544 грн).

Стоимость продуктов к Пасхе на Николаевщине немного превысит средний по Украине показатель и составит 527 грн. Жителям других южных областей — Херсонской и Одесской — придется заплатить 565 грн и 574 грн соответственно.

Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице — 606 грн.

Напомним, как сообщил в комментарии УНН экономический эксперт Юрий Гаврилечко, Пасха и майские праздники не повлияют на курс гривны относительно доллара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы