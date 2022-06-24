Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT відкриває представництво в Австралії

У межах нещодавнього візиту в Австралію СЕО компанії Володимир Носов побував у трьох регіонах країни, відвідавши Сідней, Канберру та Мельбурн. Було проведено зустріч із послом України в Австралії Василем Мирошниченком. Також Володимир Носов зустрівся зі співробітниками державних установ Австралії, регуляторами та представниками банківського сектору країни.

Наразі WhiteBIT уже відкрила австралійське представництво, яке очолить Олександр Сириця. Раніше новий генеральний директор WhiteBIT Australia працював менеджером із розвитку міжнародного бізнесу WhiteBIT. WhiteBIT Australia вже збирає місцеву команду фахівців та однодумців. Згодом WhiteBIT планує створити в Мельбурні фінансовий хаб. Необхідну для реалізації австралійських проєктів фінансову ліцензію вже отримано.

«Кожного дня WhiteBIT дбає про фінансову свободу та добробут наших користувачів по всьому світу. Розширення бізнесу компанії, плани розвитку криптоспільноти на австралійському континенті — черговий етап реалізації нашої місії масового поширення технології блокчейн у глобальному вимірі. Австралія — країна, де 20-30% інвесторів мають заощадження у криптовалюті. Іншими словами, австралійці йдуть в авангарді світового технологічного прогресу. Тому ми й вирішили розпочати розбудову фінансового хабу компанії на австралійському континенті. Додатковим аргументом стала підтримка державного сектору, а також високий рівень гостинності та зацікавленості з боку австралійських регуляторів та представників банківської галузі», — підкреслив Володимир Носов.

Доказом стрімкого розвитку криптоіндустрії на континенті є й численні галузеві заходи, які викликають незмінну зацікавленість представників криптобізнесу та їхніх клієнтів. Важливою подією у процесі реалізації заявлених WhiteBIT проєктів стала участь у конференції fintech 21, яка проходила у травні цього року на стадіоні Марвел в австралійському Мельбурні. Захід є дискусійним майданчиком для найбільш активних та інноваційних фінтех- та блокчейн-компаній, націлених на задоволення зростаючих потреб місцевої криптоспільноти.

Відкриття WhiteBIT представництва в Австралії стало наступним кроком після масштабування бізнесу компанії у країнах Європи — Іспанії та Туреччині, де власники криптобіржі також вибудовують діалог із державним, банківським сектором та телекомунікаційними компаніями.

«За рік активна аудиторія WhiteBIT зросла у 20 разів. Ми розраховуємо, що найбільш передові методи та технології галузі, які ми впровадили на нашій платформі, дозволять WhiteBIT й надалі стрімко розширювати кількість наших споживачів по всьому світу», — наголосив Володимир Носов.

Наразі кожен криптогаманець та акаунт WhiteBIT захищений двофакторною автентифікацією та антифішинговими програмами. Понад 96% усіх валют зберігається на холодних гаманцях (без використання інтернету), використовується брандмауер вебдодатків WAF для виявлення та блокування хакерських атак.

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.