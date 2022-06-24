Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT открывает представительство в Австралии

В рамках недавнего визита в Австралию СЕО компании Владимир Носов побывал в трех регионах страны, посетив Сидней, Канберру и Мельбурн. Была проведена встреча с послом Украины в Австралии Василием Мирошниченко. Также Владимир Носов встретился с сотрудниками государственных учреждений Австралии, регуляторами и представителями банковского сектора.

В настоящее время WhiteBIT уже открыла австралийское представительство, которое возглавит Александр Сирица. Ранее новый генеральный директор WhiteBIT Australia работал менеджером по развитию международного бизнеса WhiteBIT. WhiteBIT Australia уже собирает местную команду специалистов и единомышленников. Впоследствии WhiteBIT планирует создать в Мельбурне финансовый хаб. Необходимая для реализации австралийских проектов финансовая лицензия уже получена.

«Каждый день WhiteBIT заботится о финансовой свободе и благосостоянии наших пользователей по всему миру. Расширение бизнеса компании, планы развития криптосообщества на австралийском континенте — очередной этап реализации нашей миссии массового распространения технологии блокчейн в глобальном измерении. Австралия — страна, где 20-30% инвесторов имеют сбережения в криптовалюте. Другими словами, австралийцы идут в авангарде мирового технологического прогресса. Поэтому мы и решили начать строительство финансового хаба компании на австралийском континенте. Дополнительным аргументом стала поддержка государственного сектора, а также высокий уровень гостеприимства и заинтересованности со стороны австралийских регуляторов и представителей банковской отрасли», — подчеркнул Владимир Носов.

Доказательством стремительного развития криптоиндустрии на континенте являются и многочисленные отраслевые мероприятия, которые вызывают неизменную заинтересованность представителей криптобизнеса и их клиентов. Важным событием в процессе реализации заявленных WhiteBIT проектов стало участие в конференции fintech 21, проходившей в мае этого года на стадионе Марвел в австралийском Мельбурне. Мероприятие является дискуссионной площадкой для наиболее активных и инновационных финтех- и блокчейн-компаний, направленных на удовлетворение растущих потребностей местного криптосообщества.

Открытие WhiteBIT представительства в Австралии стало следующим шагом после масштабирования бизнеса компании в странах Европы — Испании и Турции, где владельцы криптобиржи также выстраивают диалог с государственным, банковским сектором и телекоммуникационными компаниями.

«За год активная аудитория WhiteBIT выросла в 20 раз. Мы рассчитываем, что наиболее передовые методы и технологии отрасли, которые мы внедрили на нашей платформе, позволят WhiteBIT и дальше стремительно расширять количество наших потребителей по всему миру», — подчеркнул Владимир Носов.

Каждый криптокошелек и аккаунт WhiteBIT защищен двухфакторной аутентификацией и антифишинговыми программами. Более 96% всех валют хранится на холодных кошельках (без использования интернета), используется брандмауэр веб-приложений WAF для обнаружения и блокировки атак хакеров.

Справка: WhiteBIT — самая крупная криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.