Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT открывает представительство в Австралии

ukru
13:44 • 24984 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 37355 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 41797 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 19228 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55171 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58107 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 99393 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116765 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125490 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112911 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 49761 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101248 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 37954 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 33419 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 35825 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 99393 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101248 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242606 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272382 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 24541 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116765 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104203 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121915 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124309 просмотра
Актуальное
Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT открывает представительство в Австралии

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT открывает представительство в Австралии

Киев • УНН

 • 265155 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT продолжает развивать свой бизнес в глобальном измерении. Теперь компания присоединилась к массовому внедрению технологии блокчейн в Австралии. Предоставляя безопасную и простую в использовании платформу, WhiteBIT планирует значительно увеличить криптовалютное сообщество австралийского континента, пишет УНН.

В рамках недавнего визита в Австралию СЕО компании Владимир Носов побывал в трех регионах страны, посетив Сидней, Канберру и Мельбурн. Была проведена встреча с послом Украины в Австралии Василием Мирошниченко. Также Владимир Носов встретился с сотрудниками государственных учреждений Австралии, регуляторами и представителями банковского сектора.

В настоящее время WhiteBIT уже открыла австралийское представительство, которое возглавит Александр Сирица. Ранее новый генеральный директор WhiteBIT Australia работал менеджером по развитию международного бизнеса WhiteBIT. WhiteBIT Australia уже собирает местную команду специалистов и единомышленников. Впоследствии WhiteBIT планирует создать в Мельбурне финансовый хаб. Необходимая для реализации австралийских проектов финансовая лицензия уже получена.

«Каждый день WhiteBIT заботится о финансовой свободе и благосостоянии наших пользователей по всему миру. Расширение бизнеса компании, планы развития криптосообщества на австралийском континенте — очередной этап реализации нашей миссии массового распространения технологии блокчейн в глобальном измерении. Австралия — страна, где 20-30% инвесторов имеют сбережения в криптовалюте. Другими словами, австралийцы идут в авангарде мирового технологического прогресса. Поэтому мы и решили начать строительство финансового хаба компании на австралийском континенте. Дополнительным аргументом стала поддержка государственного сектора, а также высокий уровень гостеприимства и заинтересованности со стороны австралийских регуляторов и представителей банковской отрасли», — подчеркнул Владимир Носов.

Доказательством стремительного развития криптоиндустрии на континенте являются и многочисленные отраслевые мероприятия, которые вызывают неизменную заинтересованность представителей криптобизнеса и их клиентов. Важным событием в процессе реализации заявленных WhiteBIT проектов стало участие в конференции fintech 21, проходившей в мае этого года на стадионе Марвел в австралийском Мельбурне. Мероприятие является дискуссионной площадкой для наиболее активных и инновационных финтех- и блокчейн-компаний, направленных на удовлетворение растущих потребностей местного криптосообщества.

Открытие WhiteBIT представительства в Австралии стало следующим шагом после масштабирования бизнеса компании в странах Европы — Испании и Турции, где владельцы криптобиржи также выстраивают диалог с государственным, банковским сектором и телекоммуникационными компаниями.

«За год активная аудитория WhiteBIT выросла в 20 раз. Мы рассчитываем, что наиболее передовые методы и технологии отрасли, которые мы внедрили на нашей платформе, позволят WhiteBIT и дальше стремительно расширять количество наших потребителей по всему миру», — подчеркнул Владимир Носов.

Каждый криптокошелек и аккаунт WhiteBIT защищен двухфакторной аутентификацией и антифишинговыми программами. Более 96% всех валют хранится на холодных кошельках (без использования интернета), используется брандмауэр веб-приложений WAF для обнаружения и блокировки атак хакеров.

Справка: WhiteBIT — самая крупная криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы