Найбагатші люди світу втратили 18 млрд доларів за день через коливання на біржах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Стан дев'яти з топ-10 найбільш найбагатших людей світу за один день знизився майже на 18 млрд доларів на тлі падіння фондових індексів у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.
Найбільше постраждала найбагатша людина на планеті (за версією Forbes), глава американської компанії Amazon Джефф Безос: його статок скоротився на 3,5 млрд доларів.
Статок засновника Facebook Марка Цукерберга зменшився на 3,2 млрд доларів, генерального директора і голови ради директорів LVMH Бернара Арно - на 3 млрд доларів.
Єдиний мільярдер з топ-10, богатство якого залишилося таким же - колишній мер міста Нью-Йорк, засновник агентства Bloomberg Майкл Блумберг.
Нагадаємо, у США індекс Dow Jones показав максимальне падіння майже за рік.