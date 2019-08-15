У США індекс Dow Jones показав максимальне падіння майже за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Сполучених Штатах індекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) втратив понад 800 пунктів або 3,05% до закриття торгів у середу, 14 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Агентство зазначає, що це відбулося на тлі того, як на ринку держборгу США зафіксували інверсію доходностей дворічних і десятирічних облігацій.
Як уточнює видання, востаннє індекс Dow Jones втрачав стільки пунктів за день в жовтні 2018 року.
Водночас S&P 500 у середу втратив 85,72 пункту (-2,39%) – до 2840,6 пункту, а NASDAQ Composite опустився на 242,42 пункту (-3,02%) – до 7773,94 пункту.
Водночас 14 серпня близько 13:30 за київським часом прибутковість дворічних казначейських облігацій США вперше з 2007 року перевищила прибутковість десятирічних.
Зазначається, що інверсія спостерігалася короткий час, проте ставки за короткими та довгими паперами залишилися на близькому одна до одної рівні.
Нагадаємо, загострення конфронтації між США і Китаєм призвело до різкого коливання фондових індексів.