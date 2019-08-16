Самые богатые люди мира потеряли 18 млрд долларов в день из-за колебаний на биржах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на 18 млрд долларов на фоне падения фондовых индексов в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Больше всего пострадала богатый человек на планете (по версии Forbes), глава американской компании Amazon Джефф Безос: его состояние сократилось на 3,5 млрд долларов.
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 3,2 млрд долларов, генерального директора и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно - на 3 млрд долларов.
Единственный миллиардер из топ-10, богатство которого осталось таким же - бывший мэр города Нью-Йорк, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг.
Напомним, в США индекс Dow Jones показал максимальное падение почти за год.