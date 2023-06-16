Зеленський підписав закон який дозволяє націоналізувати банки підсанкційних власників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107-1 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Після його вступу в дію НБУ розпочне націоналізацію "Альфа-Банку". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
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"Президент нарешті підписав наш законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1. Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи", - повідомив нардеп.
Доповнення
Закон щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану (законопроєкт № 9107-1) дозволяє Національному банку України націоналізувати банки підсанкційних власників. Ним, зокрема, передбачається можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності у випадку, коли до банку або власників істотної участі у ньому застосовано блокуючі санкції.
Верховна Рада прийняла норматив на засіданні 29 травня.
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