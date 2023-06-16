Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банки подсанкционных владельцев

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"Президент наконец-то подписал наш законопроект о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками № 9107-1. Он вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе. А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-Альфы", - сообщил нардеп.

Дополнение

Закон об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения (законопроект № 9107-1) позволяет Национальному банку Украины национализировать банки подсанкционных владельцев. Им, в частности, предусматривается возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности в случае, когда к банку или владельцам существенного участия в нем применены блокирующие санкции.

Верховная Рада приняла норматив на заседании 29 мая.

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