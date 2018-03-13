Нацбанк розповів, що дасть Україні закон "Про валюту"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Законопроект “Про валюту” забезпечить просте, прозоре та несуперечливе валютне регулювання, а також свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що не заборонено законом”, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Проект Закону “Про валюту” забезпечує просте, прозоре та несуперечливе валютне регулювання, а також свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що не заборонено законом”, — розповіли у Нацбанку.
Крім того, документ передбачає:
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- інвестування за кордон без отримання індивідуальних ліцензій;
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- скасування валютного контролю для операцій на суму нижче 150 тис. грн;
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- подання інформації для статистичних цілей, а не для отримання дозволів;
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- залучення кредитів від нерезидентів без реєстрації;
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- відсутність неефективного адміністративного тиску на банки та їхніх клієнтів;
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- послаблення/скасування санкцій за порушення валютного регулювання;
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- можливість Національного банку попереджати і долати фінансові кризи;
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- відповідність нормам ЄС та підтримка міжнародних партнерів України.
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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав законопроект про валюту та направив його на розгляд парламенту.