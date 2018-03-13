Нацбанк рассказал, что даст Украине закон "О валюте"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Законопроект “О валюте” обеспечит простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулирование и свободу проведения валютных операций по принципу “разрешено все, что не запрещено законом”, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Проект Закона “О валюте” обеспечивает простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулирование и свободу проведения валютных операций по принципу “разрешено все, что не запрещено законом”, — рассказали в Нацбанке.
Кроме того, документ предусматривает:
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- инвестирование за границу без получения индивидуальных лицензий;
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- отмену валютного контроля для операций на сумму ниже 150 тыс. грн;
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- представление информации для статистических целей, а не для получения разрешений;
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- привлечение кредитов от нерезидентов без регистрации;
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- отсутствие неэффективного административного давления на банки и их клиентов;
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- ослабление/отмену санкций за нарушение валютного регулирования;
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- возможность Национального банка предупреждать и преодолевать финансовые кризисы;
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- соответствие нормам ЕС и поддержку международных партнеров Украины.
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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента.