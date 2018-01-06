Наступного тижня стартує реєстрація на пробне ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться 9 січня і триватиме до кінця місяця 2018 року. Про це повідомили в УЦОЯО, передає УНН.
"Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 9 до 31 січня 2018 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
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Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня.
Інформацію про вартість пробного ЗНО розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Нагадаємо, реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого.
Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2018 шрифтом Брайля.