Наступного тижня Кулеба вирушить з робочим візитом до Португалії

“9 вересня 2020 року міністр закордонних справ України відвідає з робочим візитом Португальську Республіку. Програма візиту передбачає переговори з міністром закордонних справ Португалії Аугушту Сантушем Сілвою, зустрічі з головою комітету у закордонних справах та з питань португальських громад Асамблеї Республіки (парламенту) Португалії Сержіу Пінту, міністром у справах економіки та цифровізації Педру Віейрою, а також представниками ділових кіл Португалії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також у Дмитра Кулеби запланована окрема зустріч в Лісабоні з українською громадою.

“У рамках візиту відбудеться підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на 2020-2022 роки”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у МЗС запропонували Норвегії відкрити у Києві офіс Innovation Norway.