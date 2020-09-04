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Наступного тижня Кулеба вирушить з робочим візитом до Португалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 вересня 2020 року відвідає з робочим візитом Португальську Республіку, де підпише Дорожню карту українсько-португальських відносин на 2020-2022 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Наступного тижня Кулеба вирушить з робочим візитом до Португалії

“9 вересня 2020 року міністр закордонних справ України відвідає з робочим візитом Португальську Республіку. Програма візиту передбачає переговори з міністром закордонних справ Португалії Аугушту Сантушем Сілвою, зустрічі з головою комітету у закордонних справах та з питань португальських громад Асамблеї Республіки (парламенту) Португалії Сержіу Пінту, міністром у справах економіки та цифровізації Педру Віейрою, а також представниками ділових кіл Португалії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також у Дмитра Кулеби запланована окрема зустріч в Лісабоні з українською громадою.

“У рамках візиту відбудеться підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на 2020-2022 роки”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у МЗС запропонували Норвегії відкрити у Києві офіс Innovation Norway.

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