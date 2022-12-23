Наступного року Україна має бути представлена в 30 країнах Африки – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В наступному році заплановане відкриття посольств України в 10 африканських країнах. Але при цьому перед дипломатами поставлено завдання досягти представленості в 30 державах Африки. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Конференції послів України “Війна і нові горизонти у світі”, передає УНН.
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«Ми перезавантажуємо відносини із десятками країн Африки. Наступного року маємо це посилити, вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Маємо досягти представлення в 30 країнах африканського континенту. Також ми розробили концепцію торгівельного дому “Україна-Африка” з відкриттям його представництв в найбільших країнах африканського континенту.
Крім того, як зазначив Президент, Україна має знайти формат лідерства у стратегічних процесах в країнах Латинської Америки та Азії.
«Потрібні паспорти відносин України з кожною країною, як це зроблено на сьогодні нами з країнами Африки», – додав Зеленський.
Нагадаємо
В жовтні Президент Україна Володимир Зеленський обговорив з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало можливість організації саміту Україна – Африка в Україні.