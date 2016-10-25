Наступного року фінансування має покрити 50% хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз – У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Держава планує виділити додаткових 2 млдр грн та розраховує на кошти Глобального фонду, у сумі ці кошти допоможуть у лікуванні більше 50% українців, хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Про це під час спільної прес-конференції з головою підрозділу з управління грантами Глобального фонду М.Едінгтоном сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
“Ми в Україні домовилися з нашими партнерами допомагати тим пацієнтам, які хворіють на ВІЛ/СНІД і на туберкульоз. На цей рік ми заклали у бюджет додаткових два мільярда гривень, ... і з цим додатковим фінансуванням ми разом з глобальним фондом сподіваємося покрити більше 50% лікування таких пацієнтів. І разом з іншими партнерами будемо домагатися того, щоб ми змогли домогтися лікування для більшої кількості пацієнтів”, — сказала У.Супрун.
Також вона зазначила, що, за словами партнерів, Україна у східній Європі є найбільш прогресивною щодо превентивної медицини щодо ВІЛ/СНІДУ та його лікування.
Як повідомляв УНН, у Києві планують зробити доступним експрес-тестування на ВІЛ.