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Наступного року фінансування має покрити 50% хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз – У.Супрун

Наступного року фінансування має покрити 50% хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз – У.Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Держава планує виділити додаткових 2 млдр грн та розраховує на кошти Глобального фонду, у сумі ці кошти допоможуть у лікуванні більше 50% українців, хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Про це під час спільної прес-конференції з головою підрозділу з управління грантами Глобального фонду М.Едінгтоном сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.

“Ми в Україні домовилися з нашими партнерами допомагати тим пацієнтам, які хворіють на ВІЛ/СНІД і на туберкульоз. На цей рік ми заклали у бюджет додаткових два мільярда гривень, ... і з цим додатковим фінансуванням ми разом з глобальним фондом сподіваємося покрити більше 50% лікування таких пацієнтів. І разом з іншими партнерами будемо домагатися того, щоб ми змогли домогтися лікування для більшої кількості пацієнтів”, — сказала У.Супрун.

Також вона зазначила, що, за словами партнерів, Україна у східній Європі є найбільш прогресивною щодо превентивної медицини щодо ВІЛ/СНІДУ та його лікування.

Як повідомляв УНН, у Києві планують зробити доступним експрес-тестування на ВІЛ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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