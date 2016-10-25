В следующем году финансирование должно покрыть 50% больных ВИЧ/СПИД и туберкулез - У.Супрун

"Мы в Украине договорились с нашими партнерами помогать пациентам, страдающим ВИЧ/СПИД и туберкулезом. На этот год мы заложили в бюджет дополнительных два миллиарда гривен ... и с этим дополнительным финансированием мы вместе с глобальным фондом надеемся покрыть более 50% лечения таких пациентов. И вместе с другими партнерами будем добиваться того, чтобы мы смогли добиться излечения для большего количества пациентов", - сказала У.Супрун.

Также она отметила, что, по словам партнеров, Украина в Восточной Европе является наиболее прогрессивной по превентивной медицины по ВИЧ/СПИДу и его лечения.

Как сообщал УНН, в Киеве планируют сделать доступным экспресс-тестирование на ВИЧ.