В следующем году финансирование должно покрыть 50% больных ВИЧ/СПИД и туберкулез - У.Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Государство планирует выделить дополнительные 2 млдр грн и рассчитывает на средства Глобального фонда, в сумме эти средства помогут в лечении более 50% украинцев, больных ВИЧ/СПИД и туберкулез. Об этом во время совместной пресс-конференции с главой подразделения по управлению грантами Глобального фонда М.Едингтоном сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"Мы в Украине договорились с нашими партнерами помогать пациентам, страдающим ВИЧ/СПИД и туберкулезом. На этот год мы заложили в бюджет дополнительных два миллиарда гривен ... и с этим дополнительным финансированием мы вместе с глобальным фондом надеемся покрыть более 50% лечения таких пациентов. И вместе с другими партнерами будем добиваться того, чтобы мы смогли добиться излечения для большего количества пациентов", - сказала У.Супрун.
Также она отметила, что, по словам партнеров, Украина в Восточной Европе является наиболее прогрессивной по превентивной медицины по ВИЧ/СПИДу и его лечения.
Как сообщал УНН, в Киеве планируют сделать доступным экспресс-тестирование на ВИЧ.