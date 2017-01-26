Наступне судове засідання у справі пасажира “Белавія” відбудеться 20 лютого

“Наступне судове засідання відбудеться 20 лютого”, — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, сьогодні відбулося відкрите судове засідання у справі за позовом Армена Мартиросяна до Служби безпеки України щодо визнання протиправними їхніх дій при поверненні літака авіакомпанії “Бєлавіа” в аеропорт “Київ”.

Так, Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув низку клопотань про витребування доказів у справі та ухвалив рішення залучити у якості третьої особи — Адміністрацію Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНН, пасажир, який летів з Києва до Мінська, подав позов до СБУ у справі “Белавіа”.