Следующее судебное заседание по делу пассажира "Белавиа" состоится 20 февраля

"Следующее судебное заседание состоится 20 февраля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сегодня состоялось открытое судебное заседание по делу иска Армена Мартиросяна к Службе безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".

Так, Окружной административный суд города Киева рассмотрел ряд ходатайств об истребовании доказательств по делу и принял решение привлечь в качестве третьего лица - Администрацию Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНН, пассажир, летевший из Киева в Минск, подал иск к СБУ по делу "Белавиа".