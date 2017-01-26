Следующее судебное заседание по делу пассажира "Белавиа" состоится 20 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января состоялось заседание по иску Армена Мартиросяна к СБУ, следующее заседание суд назначил на 20 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.
"Следующее судебное заседание состоится 20 февраля", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сегодня состоялось открытое судебное заседание по делу иска Армена Мартиросяна к Службе безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".
Так, Окружной административный суд города Киева рассмотрел ряд ходатайств об истребовании доказательств по делу и принял решение привлечь в качестве третьего лица - Администрацию Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал УНН, пассажир, летевший из Киева в Минск, подал иск к СБУ по делу "Белавиа".