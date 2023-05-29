Наслідки війни: на Харківщині зафіксовані відходи від руйнувань вже перевищують 17 тисяч кубометрів

Деталі

«(…) за інформацією Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації в межах компетенції повідомляємо, що станом на 30.04.2023 (…) надійшла інформація про утворення на території Харківської області 9284,9 тонн та 17 279,5 м3 відходів руйнувань», - повідомили у Харківській ОВА.

Розміщення відходів, спричинених руйнуваннями зумовленими бойовими діями, терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків проводиться на базі визначених полігонів промислових відходів.

«На території Харківської області наразі обліковується 6 полігонів промислових відходів та 79 місць видалення твердих побутових відходів», - зазначається у відповіді.

Довідково

За законодавчим визначенням відходи від руйнувань - частини (уламки) пошкоджених (зруйнованих) об’єктів, а також матеріали, предмети, які були всередині або поряд з такими об’єктами у момент пошкодження (руйнування) та/або виконання робіт з демонтажу та які повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не можуть у подальшому використовуватись за місцем їх утворення чи виявлення.

Нагадаємо

Станом на березень цього року, обсяги так званих відходів руйнації, тобто те, що залишається від зруйнованих війною будівель, по Україні становили близько 7,5 млн кубометрів. Найбільш постраждалими регіонами України (там де облік ведеться) є Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська та Харківська області.