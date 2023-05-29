Последствия войны: в Харьковской области зафиксированные отходы от разрушений уже превышают 17 тысяч кубометров

Детали

«(…) по информации Департамента защиты окружающей среды и природопользования Харьковской областной военной администрации в пределах компетенции сообщаем, что по состоянию на 30.04.2023 (…) поступила информация об образовании на территории Харьковской области 9284,9 тонн и 17 279,5 м3 отходов разрушений», - сообщили в Харьковской ОВА.

Размещение отходов, вызванных разрушениями обусловленными боевыми действиями, террористическими актами, диверсиями или проведением работ по ликвидации их последствий проводится на базе определенных полигонов промышленных отходов.

«На территории Харьковской области сейчас учитывается 6 полигонов промышленных отходов и 79 мест удаления твердых бытовых отходов», - отмечается в ответе.

Справочно

По законодательному определению отходы от разрушений - части (обломки) поврежденных (разрушенных) объектов, а также материалы, предметы, которые были внутри или рядом с такими объектами в момент повреждения (разрушения) и/или выполнения работ по демонтажу и которые полностью или частично потеряли свои потребительские свойства и не могут в дальнейшем использоваться по месту их образования или обнаружения.

Напомним

По состоянию на март этого года, объемы так называемых отходов разрушения, то есть то, что остается от разрушенных войной зданий, по Украине составляли около 7,5 млн кубометров. Наиболее пострадавшими регионами Украины (там где учет ведется) являются Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Черниговская и Харьковская области.