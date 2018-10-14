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Наречена журналіста Хашкаджі може прийняти запрошення Трампа відвідати Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Наречена зниклого в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі — Хатідже Дженгіз — розгляне запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий дім, якщо американська сторона допоможе з’ясувати долю її нареченого. Про це йдеться в коментарі Дженгіз, опублікованому в суботу в газеті The New York Times, повідомляє УНН.

“В останні дні я бачила повідомлення про те, що президент Трамп хоче запросити мене в Білий дім, — констатувала вона. — Якщо він по-справжньому допоможе з’ясувати, що сталося в саудівському генконсульстві в Стамбулі в той день, я розгляну можливість прийняти його запрошення”.

Дженгіз висловила сумнів в тому, що Хашкаджі, якому б в суботу виповнилося 60 років, ще живий. Говорячи про той день, коли журналіста бачили входили в дипмісію, вона зазначила: “Він сказав мені оповістити турецьку владу, якщо він не зв’яжеться зі мною найближчим часом. Якщо б я знала, що це останній раз, коли я бачу Джамаля, я б пішла в саудівське консульство сама”.

“З тих пір я думаю, що Джамаль і я вже не перебуваємо в одному і тому ж світі, — додала вона. — Я питаю себе: “Де він. Чи живий він? Якщо живий, то як йому?”

Як зазначила Дженгіз, “Джамаль виступав проти гноблення, але він заплатив за вимоги саудівського народу свободи власним життям”. Вона висловила впевненість в тому, що “його голос і ідеї будуть почуті від Туреччини до Саудівської Аравії і по всьому світу”. “Пригнічення ніколи не триває вічно. Тирани в кінцевому рахунку платять за свої гріхи”, — додала Дженгіз.

Як повідомляв УНН, Трамп знову виступив проти скасування військових контрактів з Ер-Ріядом через зникнення Хашкаджі.

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