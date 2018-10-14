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Невеста журналиста Хашкаджи может принять приглашение Трампа посетить Белый дом

Невеста журналиста Хашкаджи может принять приглашение Трампа посетить Белый дом

Киев  •  УНН

 • 10770 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Невеста пропавшего в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи — Хатидже Дженгиз — рассмотрит приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, если американская сторона поможет выяснить судьбу ее жениха. Об этом говорится в комментарии Дженгиз, опубликованном в субботу в газете The New York Times, сообщает УНН.

“В последние дни я видела сообщения о том, что президент Трамп хочет пригласить меня в Белый дом, — констатировала она. — Если он по-настоящему поможет выяснить, что произошло в саудовском генконсульстве в Стамбуле в тот день, я рассмотрю возможность принять его приглашение”.

Дженгиз выразила сомнение в том, что Хашкаджи, которому бы в субботу исполнилось 60 лет, еще жив. Говоря о том дне, когда журналиста видели входившим в дипмиссию, она отметила: “Он сказал мне оповестить турецкие власти, если он не свяжется со мной в ближайшее время. Если бы я знала, что это последний раз, когда я вижу Джамаля, я бы пошла в саудовское консульство сама”.

“С тех пор я думаю, что Джамаль и я уже не находимся в одном и том же мире, — добавила она. — Я спрашиваю себя: “Где он. Жив ли он? Если жив, то каково ему?”

Как отметила Дженгиз, “Джамаль выступал против угнетения, но он заплатил за требования саудовского народа свободы собственной жизнью”. Она выразила уверенность в том, что “его голос и идеи будут услышаны от Турции до Саудовской Аравии и по всему миру”. “Угнетение никогда не продолжается вечно. Тираны в конечном счете платят за свои грехи”, — добавила Дженгиз.

Как сообщал УНН, Трамп вновь выступил против отмены военных контрактов с Эр-Риядом из-за исчезновения Хашкаджи.

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