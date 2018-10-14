Трамп знову виступив проти скасування військових контрактів з Ер-Ріядом через зникнення Хашкаджі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову підкреслив, що не хотів би вводити економічні санкції у вигляді скасування військових контрактів з Саудівською Аравією в зв’язку зі зникненням в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Цю позицію він озвучив в суботу, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з звільненим турецьким судом пастором Ендрю Брансоном в Білому домі. Трансляцію вела телекомпанія CNN, передає УНН.

“Якби ми це зробили, ми б тим самим покарали самі себе. Існують інші кроки, які ми можемо зробити, дуже, дуже потужні”, — сказав він. “Поки що ніхто не знає, що сталося”, — зазначив Трамп.

“Але що стосується замовлень на суму 110 млрд доларів, тільки подумайте про цю суму: все, що вони зроблять — вони просто віддадуть ці гроші іншим країнам. І це було б дуже нерозумно з нашого боку”, — упевнений президент.

За його словами, збройні контракти Вашингтона з Ер-Ріядом — це “найбільша угода з усіх коли-небудь укладених”, завдяки якій було створено “450 тисяч робочих місць”. Трамп також стверджував, що США поставляють Саудівській Аравії “найкраще обладнання в світі”. “Якщо вони не куплять його у нас, вони куплять його у Росії, у Китаю або у інших країн, а Росія і Китай дуже хотіли (ці контракти)”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про підготовку Лондоном санкцій через саудівського журналіста.

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