Трамп вновь выступил против отмены военных контрактов с Эр-Риядом из-за исчезновения Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что не хотел бы вводить экономические санкции в виде отмены военных контрактов с Саудовской Аравией в связи с исчезновением в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Эту позицию он озвучил в субботу, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с освобожденным турецким судом пастором Эндрю Брансоном в Белом доме. Трансляцию вела телекомпания CNN, передает УНН.
“Если бы мы это сделали, мы бы тем самым наказали сами себя. Существуют другие шаги, которые мы можем предпринять, очень, очень мощные”, — сказал он. “Пока что никто не знает, что произошло”, — отметил Трамп.
“Но что касается заказов на сумму 110 млрд долларов, только подумайте об этой сумме: все, что они сделают — они просто отдадут эти деньги другим странам. И это было бы очень безрассудно с нашей стороны”, — уверен президент.
По его словам, оружейные контракты Вашингтона с Эр-Риядом — это “самая крупная сделка из всех когда-либо заключенных”, благодаря которой было создано “450 тысяч рабочих мест”. Трамп также утверждал, что США поставляют Саудовской Аравии “лучшее оборудование в мире”. “Если они не купят его у нас, они купят его у России, у Китая или у других стран, а Россия и Китай очень хотели (эти контракты)”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, СМИ узнали о подготовке Лондоном санкций из-за саудовского журналиста.