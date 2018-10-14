Трамп вновь выступил против отмены военных контрактов с Эр-Риядом из-за исчезновения Хашкаджи

“Если бы мы это сделали, мы бы тем самым наказали сами себя. Существуют другие шаги, которые мы можем предпринять, очень, очень мощные”, — сказал он. “Пока что никто не знает, что произошло”, — отметил Трамп.

“Но что касается заказов на сумму 110 млрд долларов, только подумайте об этой сумме: все, что они сделают — они просто отдадут эти деньги другим странам. И это было бы очень безрассудно с нашей стороны”, — уверен президент.

По его словам, оружейные контракты Вашингтона с Эр-Риядом — это “самая крупная сделка из всех когда-либо заключенных”, благодаря которой было создано “450 тысяч рабочих мест”. Трамп также утверждал, что США поставляют Саудовской Аравии “лучшее оборудование в мире”. “Если они не купят его у нас, они купят его у России, у Китая или у других стран, а Россия и Китай очень хотели (эти контракты)”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о подготовке Лондоном санкций из-за саудовского журналиста.