ЗМІ дізналися про підготовку Лондоном санкцій через саудівського журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Влада Великої Британії почали складати список представників саудівських силових структур і посадовців, щодо яких можуть ввести санкції через зникнення та можливе вбивство журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджи (Хашоґґі), пише газета Independent із посиланням на джерело, близьке до Лондону і Ер-Ріяду, передає УНН.
Складанням списку займається МЗС Сполученого Королівства. Тим, хто потрапить у нього можуть потрапити під санкції в рамках “поправки Магнітського”, яка дозволяє вжити заходів проти іноземців, яких звинувачують у грубому порушенні прав людини.
У британському зовнішньополітичному відомстві заявили виданню, що їм “нічого додати” до заяви міністра закордонних справ Джеремі Ханта, який раніше сказав, що в разі підтвердження звинувачень, Ер-Ріяд чекають серйозні наслідки.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Пізніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що влада Туреччини передали США аудіо- та відеозаписи, які доводять, що Хашоґджі катували і вбили у саудівському консульстві.
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У вівторок Ер-Ріяд дав дозвіл турецькій стороні провести слідчі процедури в генконсульстві, проте поки що слідчі не відвідали диппредставництво.