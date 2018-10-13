ЗМІ дізналися про підготовку Лондоном санкцій через саудівського журналіста

Складанням списку займається МЗС Сполученого Королівства. Тим, хто потрапить у нього можуть потрапити під санкції в рамках “поправки Магнітського”, яка дозволяє вжити заходів проти іноземців, яких звинувачують у грубому порушенні прав людини.

У британському зовнішньополітичному відомстві заявили виданню, що їм “нічого додати” до заяви міністра закордонних справ Джеремі Ханта, який раніше сказав, що в разі підтвердження звинувачень, Ер-Ріяд чекають серйозні наслідки.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Пізніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що влада Туреччини передали США аудіо- та відеозаписи, які доводять, що Хашоґджі катували і вбили у саудівському консульстві.

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У вівторок Ер-Ріяд дав дозвіл турецькій стороні провести слідчі процедури в генконсульстві, проте поки що слідчі не відвідали диппредставництво.