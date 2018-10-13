СМИ узнали о подготовке Лондоном санкций из-за саудовского журналиста

Составлением списка занимается МИД Великобритании. Тем, кто попадет в него могут попасть под санкции в рамках “поправки Магнитского”, которая позволяет принять меры против иностранцев, обвиняемых в грубом нарушении прав человека.

В британском МИД заявили изданию, что им “нечего добавить” к заявлению министра иностранных дел Джереми Ханта, который ранее сказал, что в случае подтверждения обвинений, Эр-Рияд ждут серьезные последствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп намерен обсудить с королем Саудовской Аравии исчезновения журналиста Хашоґґи

Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства.

Позже The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти Турции передали США аудио- и видеозаписи, которые доказывают, что Хашкаджи пытали и убили в саудовском консульстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский миллиардер Брэнсон прервал переговоры с Саудовской Аравией после исчезновения журналиста Хашкаджи

Во вторник Эр-Рияд дал разрешение турецкой стороне провести следственные процедуры в генконсульстве, однако пока следователи не посетили диппредставительство.