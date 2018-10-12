США чекають від посла Саудівської Аравії нових даних про журналіста Хашкаджі

“Ми контактували із послом Саудівської Аравії у США. Наскільки я розумію, він їде в Саудівську Аравію. Ми заявили йому, що очікуємо інформації після його повернення до США”, — сказала офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства, коментуючи справу Хашкаджі.

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При цьому Нойєрт запевнила, що Вашингтон не вимагав від Ер-Ріяда того, щоб посол Саудівської Аравії залишав територію США. “Ми не просили, щоб він поїхав”, — стверджувала керівник прес-служби Держдепартаменту.

Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста. У вівторок Ер-Ріяд дав дозвіл турецькій стороні провести слідчі процедури в генконсульстві, проте поки що слідчі не відвідали диппредставництво.