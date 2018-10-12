США ждут от посла Саудовской Аравии новых данных о пропавшем журналисте Хашкаджи

“Мы контактировали с послом Саудовской Аравии в США. Насколько я понимаю, он едет в Саудовскую Аравию. Мы заявили ему, что ожидаем по его возвращении в США информации”, — сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя дело Хашкаджи.

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При этом Науэрт заверила, что Вашингтон не требовал от Эр-Рияда того, чтобы посол Саудовской Аравии покидал территорию США. “Мы не просили, чтобы он уехал”, — утверждала руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Как ранее информировал УНН, Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее во вторник посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве журналиста. Во вторник Эр-Рияд дал разрешение турецкой стороне провести следственные процедуры в генконсульстве, однако пока следователи не посетили диппредставительство.