Трамп має намір обговорити із королем Саудівської Аравії зникнення журналіста Хашоґґі

Коли один із них запитав Трампа, чи телефонував той саудівському монархові, щоб обговорити зникнення Хашоґґі, господар Білого дому відповів: “Ні, не дзвонив. Я подзвоню йому. У певний момент я подзвоню королю Сальману <...> Досить скоро”.

Трамп при цьому назвав “потенційно жахливою” ситуацію навколо зникнення журналіста.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста. У вівторок Ер-Ріяд дав дозвіл турецькій стороні провести слідчі процедури в генконсульстві, проте поки що слідчі не відвідали диппредставництво.