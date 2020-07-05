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Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів ростуть

Київ • УНН

 • 16083 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Народна депутатка від партії “Слуга народу” Ольга Василевська на власній сторінці у Facebook повідомила, що на її вимогу Кабмін надав фінплани основних держпідприємств, де можна побачити, що прибуток держпідприємств падає — зарплати їхніх директорів ростуть, пише УНН.

“На мою вимогу Кабмін надав фінплани основних держпідприємств. Український парадокс — прибуток держпідприємств падає — зарплати їхніх директорів ростуть”, — вказала вона у повідомленні.

Далі вона навела перелік компаній, в яких чистий фінансовий результат стрімко падав (період 2017-2019 роки).

Такими державними підприємствами, за її даними, стали:

  • ДП Енергоатом — заробив менше ніж торік майже на 20 %, а ЗП управлінському сектору підняв у 3 рази!
  • ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль — заробив менше на 260 млн грн,збільшив ЗП керівникам майже у 4 рази!
  • АТ Харківобленерго — дохід 31 млн грн знизився до 1 млн в рік, а ЗП виросла майже в 2 рази в порівнянні з минулим роком!
  • ДАХК Артем в 2019 заробив у 13 разів менше попередніх років, а витрати на ЗП керівництва виросла на 5 мільйонів гривень!
  • ДУ Держгідрографія прибутки впали на 60 %, а витрати на ЗП директорів в 3 рази!
  • ДУ Український державний центр радіочастот в 2019 році заробив у 24 рази менше ніж за попередні роки, а витрати на ЗП виросли вдвічі!
  • ПАТ Укргідроенерго — звісно молодці. За 3 роки прибуток Товариства зріс вдвічі. Та керівники про себе не забули — та підняли ЗП у 10 разів!", — вказала вона.

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