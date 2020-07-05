Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів ростуть
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Народна депутатка від партії “Слуга народу” Ольга Василевська на власній сторінці у Facebook повідомила, що на її вимогу Кабмін надав фінплани основних держпідприємств, де можна побачити, що прибуток держпідприємств падає — зарплати їхніх директорів ростуть, пише УНН.
“На мою вимогу Кабмін надав фінплани основних держпідприємств. Український парадокс — прибуток держпідприємств падає — зарплати їхніх директорів ростуть”, — вказала вона у повідомленні.
Далі вона навела перелік компаній, в яких чистий фінансовий результат стрімко падав (період 2017-2019 роки).
Такими державними підприємствами, за її даними, стали: