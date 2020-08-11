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Напередодні слухань в Гаазі Україна та Нідерланди обговорили співпрацю у справі MH17

Напередодні слухань в Гаазі Україна та Нідерланди обговорили співпрацю у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Йоганнесом де Молом. Вони обговорили шляхи подальшої співпраці в рамках розслідування збиття літаку рейсу MH17 на напередодні чергових судових слухань в Гаазі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Повідомляється, що наразі триває робота міжнародної спільної слідчої групи (JIT) для розслідування всіх обставин авіакатастрофи у небі над окупованою частиною Донбасу.

“Українська сторона координує свою роботу з партнерами по JIT. Ми робимо все необхідне для встановлення всіх причетних до цього злочину. Мета подальшого розслідування — ідентифікувати осіб з числа екіпажу установки „БУК“ та високопосадовців, які віддавали накази про направлення зенітно-ракетного комплексу до України”, — зазначив Мамедов.

Також сторони обговорили подачу позову Нідерландів до Європейського суду з прав людини проти Росії через збиття літака. Гюндуз Мамедов запевнив, що у разі прийняття Україною рішення доєднатися до позову, Офіс Генерального прокурора надасть всю необхідну інформацію.

Як нагадує ОГПУ, в Окружному суді Гааги триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Після перерви слухання відновляться 31 серпня, на цьому етапі заплановані виступи адвокатів постраждалих та розгляд клопотань адвокатів одного з обвинувачених.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Більшість загиблих — 196 осіб — були громадянами Нідерландів.

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