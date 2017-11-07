"Нафтогаз" перевірить інформацію про офшори топ-менеджера компанії

"Служба комплаєнсу НАК “Нафтогаз України” почала перевірку інформації, яка з’явилась у ЗМІ, щодо відкриття компанії та можливого проведення операцій у іноземній юрисдикції членом правління ПАТ “Укртрансгаз” Сергієм Олексієнком, колишнім головним радником голови правління Нафтогазу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення.

Як повідомляв УНН, журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили нові дані секретних документів, які отримали назву “Paradise Papers”. У них йдеться про податкові лазівки високопосадовців із 50 країн світу.

Так, за даними ЗМІ повідомляється, що на початку 2016 року на острові Мен для Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютних обмежень, які діяли в Україні.

Також у розслідуванні журналістів фігурує Президент України Петро Порошенко, у якого, за даними ЗМІ, був відкритий офшор на Британських Віргінських островах з метою мінімізації сплати податків його фірми Roshen.