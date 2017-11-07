"Нафтогаз" проверит информацию об оффшорах топ-менеджера компании

"Служба комплаенс НАК "Нафтогаз Украины" начала проверку информации, которая появилась в СМИ, об открытии компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО" Укртрансгаз "Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления Нафтогаза", - говорится в сообщении .

Отмечается, что компания обнародует результаты проверки после ее завершения.

Как сообщал УНН, журналисты Международного консорциума журналистских расследований обнародовали новые данные секретных документов, которые получили название "Paradise Papers". В них говорится о налоговых лазейки чиновников из 50 стран мира.

Так, по данным СМИ сообщается, что в начале 2016 года на острове Мэн для Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютных ограничений, которые действовали в Украине.

Также в расследовании журналистов фигурирует Президент Украины Петр Порошенко, у которого, по данным СМИ, был открыт оффшор на Британских Виргинских островах с целью минимизации уплаты налогов его фирмы Roshen.