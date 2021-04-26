Нафта дешевшає на тлі тиску на попит через сплеск COVID-19 в Індії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 65,57 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:49, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,82%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,73 долара за барель, втративши 0,66%.

Деталі

Ціни на нафту впали в понеділок через побоювання, що зростання кількості випадків COVID-19 в Індії знизить попит на паливо в третьому за величиною імпортері нафти в світі, а також через те, що інвестори скорегували позиції напередодні запланованого збільшення видобутку нафти ОПЕК+ з травня, пише Reuters.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Обмеження видобутку нафти у квітні місяць перед тим було продовжено з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні можуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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