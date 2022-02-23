Надзвичайний стан в Україні запроваджується на 30 днів - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рішення про запровадження надзвичайного стану на території України у разі схвалення діятиме 30 днів, з можливістю пролонгації. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується терміну введення режиму надзвичайного стану, згідно з чинним законодавством, це 30 днів. У разі необхідності Президент своїм указом має право ще на 30 днів продовжити, тобто, загальна кількість 60, але обов’язково має бути голосування і в першому, і в другому випадку Верховної Ради для підтвердження цього стану”, - сказав Данілов.
Доповнення
Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Його має завтердити ВР.