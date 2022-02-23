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Надзвичайний стан в Україні запроваджується на 30 днів - РНБО

Надзвичайний стан в Україні запроваджується на 30 днів - РНБО

Київ • УНН

 • 243831 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рішення про запровадження надзвичайного стану на території України у разі схвалення діятиме 30 днів, з можливістю пролонгації. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Що стосується терміну введення режиму надзвичайного стану, згідно з чинним законодавством, це 30 днів. У разі необхідності Президент своїм указом має право ще на 30 днів продовжити, тобто, загальна кількість 60, але обов’язково має бути голосування і в першому, і в другому випадку Верховної Ради для підтвердження цього стану”, - сказав Данілов.

Доповнення

Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Його має завтердити ВР.

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