Надходження води до Авдіївки самопливом припинилося - МТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні вранці припинилося надходження води до споживачів міста Авдіївка Донецької області, яка надходила самопливом після зупинки Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter, передає УНН.
"Станом на ранок 20.04. припинилося надходження води до споживачів Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки ДФС", – йдеться в повідомленні.
Так, передбачено, що подача води буде здійснюватися із місцевого резервуара, запасів якого вистачить на 4 дні.
"МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом", – зазначити у МТОТ.
Як повідомлялося, роботу ДФС планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції.
Нагадаємо, ДФС тимчасово зупинила роботу 18 квітня.