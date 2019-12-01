Над територією бунтівної провінції Камеруну обстріляли пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Пасажирський літак авіакомпанії Cameroon Airlines був обстріляний при підльоті до аеропорту міста Баменда на північному заході Камеруну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Літак приземлився благополучно, жертв і постраждалих немає, збиток оцінюється", - йдеться в заяві керівництва Cameroon Airlines. Авіалайнер здійснював регулярний рейс з економічної столиці Камеруну міста Дуала в Баменда - адміністративний центр Північно-Західного регіону країни.
BBC повідомило, що в обшивці літака є кульові пробоїни.
Восени 2016 року в розташованих на північному заході країни двох англомовних провінціях Камеруну, більшість населення якого говорить французькою мовою, почалися заворушення. В кінці 2017-го вони переросли в збройну боротьбу, а кілька місяців по тому лідер опозиції Юліус Аюк Табі оголосив себе президентом самопроголошеної "Республіки Амбазонія".
Згідно з підрахунками гуманітарних організацій, в ході зіткнень, що відбуваються з 2016 року, в Камеруні загинули 3 тисячі людей, ще близько 500 тисяч стали біженцями.
Нагадаємо, у Камеруні бойовики "Боко Харам" вбили водія автобуса і викрали сім пасажирів.