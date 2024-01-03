Над Бєлгородом російська ППО збила кілька повітряних цілей – губернатор

Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО, на підльоті до міста збито кілька повітряних цілей. Про це повідомив губернатор російської області В’ячеслав Гладков, передає УНН.

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Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки зараз немає написав Гладков

Нагадаємо

Ввечері 2 січня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом Росії спрацювала російська система ППО, знищивши 9 повітряних цілей.

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