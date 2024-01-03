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Над Бєлгородом російська ППО збила кілька повітряних цілей – губернатор

Над Бєлгородом російська ППО збила кілька повітряних цілей – губернатор

Київ • УНН

 • 33391 перегляди

Російська протиповітряна оборона перехопила кілька цілей над Бєлгородом, без жодних повідомлень про наслідки, каже губернатор Гладков.

Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО, на підльоті до міста збито кілька повітряних цілей. Про це повідомив губернатор російської області В’ячеслав Гладков, передає УНН.

Цитата

Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки зараз немає

написав Гладков

Нагадаємо

Ввечері 2 січня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом Росії спрацювала російська система ППО, знищивши 9 повітряних цілей.  

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Лілія Подоляк

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