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НАБУ викликало Холодницького на допит 3 квітня

НАБУ викликало Холодницького на допит 3 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що наступного разу його викликають на допит у НАБУ 3 квітня. Про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

“Наступна повістка (на допит-ред.) — 3 квітня. Я впевнений у тому, що відстою свою позицію у кримінальному провадженні”, — сказав Холодницький.

Нагадаємо, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.

Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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