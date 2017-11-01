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НАБУ проводить обшуки у низки працівників МВС у "справі рюкзаків"

НАБУ проводить обшуки у низки працівників МВС у "справі рюкзаків"

Київ • УНН

 • 8550 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки у низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування "справи рюкзаків". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє НАБУ, передає УНН.

"У відповідь на запити ЗМІ інформуємо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять слідчі дії (обшуки) за місцем реєстрації та проживання низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків". Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", - зазначили у НАБУ.

При цьому за даними НАБУ обшуки проводяться у Києві та Київській області.

"Ці, а також інші розшукові слідчі дії, проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування, і пов’язаними із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків. Зокрема, низка з них була перероблена "зворотньою датою", акти прийому здійснювались без фактичної поставки товару, який доставляли згодом тощо. Викриті факти долучені до матеріалів слідства", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру третьому затриманому у справі "рюкзаків Авакова".

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