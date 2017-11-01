НАБУ проводить обшуки у низки працівників МВС у "справі рюкзаків"

"У відповідь на запити ЗМІ інформуємо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять слідчі дії (обшуки) за місцем реєстрації та проживання низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків". Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", - зазначили у НАБУ.

При цьому за даними НАБУ обшуки проводяться у Києві та Київській області.

"Ці, а також інші розшукові слідчі дії, проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування, і пов’язаними із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків. Зокрема, низка з них була перероблена "зворотньою датою", акти прийому здійснювались без фактичної поставки товару, який доставляли згодом тощо. Викриті факти долучені до матеріалів слідства", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру третьому затриманому у справі "рюкзаків Авакова".