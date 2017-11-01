НАБУ проводит обыски у ряда сотрудников МВД по "делу рюкзаков"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49751 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 116720 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103322 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106095 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105080 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102150 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
НАБУ проводит обыски у ряда сотрудников МВД по "делу рюкзаков"

НАБУ проводит обыски у ряда сотрудников МВД по "делу рюкзаков"

Киев  •  УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования "дела рюкзаков". Об этом на своей странице в Facebook сообщает НАБУ, передает УНН.

"В ответ на запросы СМИ информируем, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков". Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел Украины", - отметили в НАБУ.

При этом по данным НАБУ обыски проводятся в Киеве и Киевской области.

"Эти, а также другие поисковые следственные действия, проводимые с целью выяснения обстоятельств, уличенных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли потом, и тому подобное. Разоблаченые факты приобщены к материалам следствия", - отметили в НАБУ.

Напомним, НАБУ объявило подозрение третьем задержанному по делу "рюкзаков Авакова".

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