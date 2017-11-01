НАБУ проводит обыски у ряда сотрудников МВД по "делу рюкзаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования "дела рюкзаков". Об этом на своей странице в Facebook сообщает НАБУ, передает УНН.
"В ответ на запросы СМИ информируем, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков". Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел Украины", - отметили в НАБУ.
При этом по данным НАБУ обыски проводятся в Киеве и Киевской области.
"Эти, а также другие поисковые следственные действия, проводимые с целью выяснения обстоятельств, уличенных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли потом, и тому подобное. Разоблаченые факты приобщены к материалам следствия", - отметили в НАБУ.
Напомним, НАБУ объявило подозрение третьем задержанному по делу "рюкзаков Авакова".