НАБУ попередило антикорупційну прокуратуру про нюанси в справах щодо "Укрзалізниці"

Цитата:

"Інформація про наявність зазначеної у Вашому запиті публікації в мережі Інтернет скерована до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора для врахування при здійсненні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, пов’язаних з діяльністю АТ "Укрзалізниця", - повідомили в НАБУ у відповідь на запит УНН.

Доповнення

УНН звернувся до НАБУ з проханням прокоментувати інформацію ЗМІ про формування організованої групи з числа голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака (звільнений Кабміном 15 березня), комерційного директора "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая (подав у відставку 11 березня), детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова, першого заступника директора НАБУ Гізо Углави і Міхеіла Саакашвілі з проханням вжити заходів, які могли погіршити фінансове становище "Укрзалізниці". У вказаній інформації ЗМІ всі ці люди пов'язані між собою і об'єднані єдиною метою.

На користь версії журналістів свідчить той факт, що в жовтні 2020 року, між НАБУ в особі детектива Дениса Гюльмагомедова і "Укрзалізницею" в особі Володимира Жмака був укладений меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Однак жодного корупційного прояву в цей період детектив НАБУ Гюльмагомедов нібито не виявив. На відміну від журналістів, які опублікували низку розслідувань щодо скорочення доходів "Укрзалізниці" і проведення тендеру, у результаті якого напіввагони "Укрзалізниці" забрала на три роки за фіксованою ціною компанія Ріната Ахметова.

Відзначимо, що детектив Гюльмагомедов отримує гонорари від фонду "Відродження" Джорджа Сороса, який вважався фінансовим спонсором партійного руху Саакашвілі в Грузії. При цьому на запитання УНН про безрезультативний нагляд за "Укрзалізницею" в останні пів року Гюльмагомедов не відповідає.

Тим часом у парламенті з січня працює Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці". На наступне засідання члени ТСК викликали представників правоохоронних органів, включаючи НАБУ.