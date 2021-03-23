НАБУ предупредило антикоррупционную прокуратуру о нюансах в делах по “Укрзализныци”
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро ознакомилось и передало Специальной антикоррупционной прокуратуре информацию средств массовой информации о “схемах в Укрзализныце”, сообщает УНН.
Цитата:
“Информация о наличии указанной в Вашем запросе публикации в сети Интернет передана в Специальную антикоррупционную прокуратуру Офиса Генпрокурора для принятия во внимание при осуществлении процессуального руководства в производствах, связанных с деятельностью АО "Укрзализныця", — сообщили в НАБУ в ответ на запрос УНН.
Дополнение
УНН обратился в НАБУ с просьбой прокомментировать информацию СМИ о формировании организованной группы из числа главы правления “Укрзализныци” Владимира Жмака (уволен Кабмином 15 марта), коммерческого директора “Укрзализныци” Иракли Эзугбая (подал в отставку 11 марта), детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова, первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы и Михаила Саакашвили для осуществления действий, которые могли ухудшить финансовое положение “Укрзализныци”. В указаной информации СМИ все эти люди связаны между собой и объединены единой целью.
В пользу версии журналистов свидетельствует тот факт, что в октябре 2020 года между НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова и “Укрзализныцей” в лице Владимира Жмака был заключен меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Однако ни единого коррупционного проявления в этот период детектив НАБУ Гюльмагомедов якобы не выявил. В отличии от журналистов, которые опубликовали ряд расследований по сокращению доходов “Укрзализныци” и проведению тендера, в результате которого полувагоны “Укрзализныци” забрала на три года по фиксированной цене компания Рината Ахметова.
Отметим, что детектив Гюльмагомедов получает гонорары от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса, считавшегося финансовым спонсором партийного движения Саакашвили в Грузии. При этом на вопросы УНН о безрезультативном надзоре за “Укрзализныцей” в последние полгода Гюльмагомедов не отвечает.
Тем временем в парламенте с января работает Временная следственная комиссия по оценке критического положения “Укрзализныци”. На следующее заседание члены ВСК вызвали представителей правоохранительных органов, включая НАБУ.