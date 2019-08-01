На Житомирщині зникла 13-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Житомирській області шукають 13-річну дівчинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Малолітня пішла з дому в смт Брусилів вранці 31 липня. З того часу її місце перебування не відоме. На зв’язок вона не виходила.
Наразі розпочато досудове розслідування. Проводяться невідкладні оперативно-розшукові дії зі встановлення місця перебування малолітньої.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі з психіатричної лікарні зникла неповнолітня.