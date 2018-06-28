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На Житомирщині затримали військового, який викрав електроніку з зенітно-ракетного комплексу

На Житомирщині затримали військового, який викрав електроніку з зенітно-ракетного комплексу

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 червня. УНН. Військовослужбовця, який викрав електронні плати управління із зенітно-ракетного комплексу “Тор” затримали на Житомирщині, повідомляє військова прокуратура центрального регіону, передає УНН.

Впродовж двох тижнів червня 2018 військовослужбовець-контрактник, майстер майстерні однієї з військових частин, розташованої у смт Городок, Радомишльського району, маючи вільний доступ до бойової техніки, яку він обслуговував, демонтував та викрав з бойової машини 9А330 “Тор” блоки з електронними платами та елементи плат, які містять дорогоцінні метали: срібло, золото та платину.

Таким чином, за два тижні військовий вивів з ладу бойову машину.

“Нині вживаються заходи щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.”, повідомляють у прокуратурі.

Варто зазначити, що бойова система “Тор” (за класифікації МО США і НАТО — SA-15 Gauntlet (“Латна рукавиця”)) — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки, призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об’єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології “стелс”.

Нагадаємо, на Чернігівщині до двох років тримання у дисциплінарному батальйоні засуджено військовослужбовця, який з метою збуту викрав елементи танкового динамічного захисту “Ніж”.

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