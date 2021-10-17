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На Житомирщині сталася ДТП: двоє людей загинули на місці

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На автомобільній дорозі Київ — Чоп (Житомирська область) сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві особи. Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на автодорозі М-06 поблизу смт Пулини, трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю автомобіля Audi та вантажівки Mercedes. В результаті ДТП водій та пасажирка легковика загинули на місці події”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Патрульні забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та здійснювали регулювання дорожнього руху. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлювала слідчо-оперативна група.

Поліція попереджає водіїв, та просить учасників дорожнього руху бути уважними за кермом та дотримуватися ПДР.

Додамо

Сьогодні вночі внаслідок зіткнення маршрутного міжміського мікроавтобусу та автомобіля екстреної медичної допомоги на Дніпропетровщині постраждали 6 пасажирів.

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