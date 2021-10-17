В Житомирской области произошло ДТП: два человека погибли на месте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На автомобильной дороге Киев - Чоп (Житомирская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области, передает УНН.
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"Сегодня, около 1 часа ночи, на автодороге М-06 вблизи пгт Пулино, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовики Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Детали
Патрульные обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия и осуществляли регулирование дорожного движения. Детали ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Полиция предупреждает водителей, и просит участников дорожного движения быть внимательными за рулем и соблюдать ПДД.
Добавим
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